Появились новые подробности в деле рязанца, которого едва не продали на органы

Двоюродная сестра Татьяна Черенкова рязанца Андрея Монкура, которого в пятилетнем возрасте пытались продать на органы родственники, подозревает своего биологического отца Виктора Пчелкина и биологическую мать Андрея Светлану Ткачеву в организации преступления, а не бабушку Нину, которую посадили на четыре года за попытку продать внука.

В шоу «Малахов» предположили, что в продаже пятилетнего рязанца на органы, могли участвовать его мать и Виктор Пчелкин. Эфир показали на телеканале «Россия-1» 3 февраля.

Двоюродная сестра Татьяна Черенкова рязанца Андрея Монкура, которого в пятилетнем возрасте пытались продать на органы родственники, подозревает своего биологического отца Виктора Пчелкина и биологическую мать Андрея Светлану Ткачеву в организации преступления, а не бабушку Нину, которую посадили на четыре года за попытку продать внука.

Татьяна предположила это из-за угроз в ее сторону. В сообщениях отец сожалеет, что «не продал на органы ее, вместо Андрея».

Виктор Пчелкин участвовал в программе по видеосвязи из-за состояния здоровья.

В предыдущих эфирах Светлана Ткачева заявляла, что не знала о намерениях бабушки продать внука на органы.

Также в эфире программы объявилась новая свидетельница — сожительница Виктора. Она заявила, что отсидела восемь лет за убийство, которое не совершала. Любовь Визенкина поделилась, что Виктор был жестоким человеком, избивал ее и свою дочь. Она прошла полиграф, история подтвердилась.

«Виктор Пчелкин угрожал оторвать голову моей сестре, всех уничтожить, поэтому я и согласилась взять вину на себя», — отметила женщина.

Ранее в шоу рассказывали, что осенью 2000 года 52-летняя Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука Андрея на органы из-за финансовых проблем в семье. Отыскав покупателя, женщина занялась документами якобы для усыновления ребенка. Сделку оценили в 90 тысяч долларов. Отмечается, что рязанка хотела пойти еще дальше и поставить продажу детей на поток.

Позднее выпустили вторую часть истории. Там во время съемок выпуска, сотрудники редакции шоу пытались пообщаться с дядей мальчика, которого хотели продать на органы, Сергеем Ткачевым, но столкнулись с агрессией с его стороны. Также агрессию проявила его супруга.