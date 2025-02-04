Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 98.53 -1.41 05/02
ЦБ EUR 102.69 0.2 05/02
Нал. USD 100.50 / 100.00 04/02 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.00 04/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
5 часов назад
573
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
Вчера 17:04
2 015
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
12 276
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
46 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Появились новые подробности в деле рязанца, которого едва не продали на органы
Двоюродная сестра Татьяна Черенкова рязанца Андрея Монкура, которого в пятилетнем возрасте пытались продать на органы родственники, подозревает своего биологического отца Виктора Пчелкина и биологическую мать Андрея Светлану Ткачеву в организации преступления, а не бабушку Нину, которую посадили на четыре года за попытку продать внука.

В шоу «Малахов» предположили, что в продаже пятилетнего рязанца на органы, могли участвовать его мать и Виктор Пчелкин. Эфир показали на телеканале «Россия-1» 3 февраля.

Двоюродная сестра Татьяна Черенкова рязанца Андрея Монкура, которого в пятилетнем возрасте пытались продать на органы родственники, подозревает своего биологического отца Виктора Пчелкина и биологическую мать Андрея Светлану Ткачеву в организации преступления, а не бабушку Нину, которую посадили на четыре года за попытку продать внука.

Татьяна предположила это из-за угроз в ее сторону. В сообщениях отец сожалеет, что «не продал на органы ее, вместо Андрея».

Виктор Пчелкин участвовал в программе по видеосвязи из-за состояния здоровья.

В предыдущих эфирах Светлана Ткачева заявляла, что не знала о намерениях бабушки продать внука на органы.

Также в эфире программы объявилась новая свидетельница — сожительница Виктора. Она заявила, что отсидела восемь лет за убийство, которое не совершала. Любовь Визенкина поделилась, что Виктор был жестоким человеком, избивал ее и свою дочь. Она прошла полиграф, история подтвердилась.

«Виктор Пчелкин угрожал оторвать голову моей сестре, всех уничтожить, поэтому я и согласилась взять вину на себя», — отметила женщина.

Ранее в шоу рассказывали, что осенью 2000 года 52-летняя Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука Андрея на органы из-за финансовых проблем в семье. Отыскав покупателя, женщина занялась документами якобы для усыновления ребенка. Сделку оценили в 90 тысяч долларов. Отмечается, что рязанка хотела пойти еще дальше и поставить продажу детей на поток.

Позднее выпустили вторую часть истории. Там во время съемок выпуска, сотрудники редакции шоу пытались пообщаться с дядей мальчика, которого хотели продать на органы, Сергеем Ткачевым, но столкнулись с агрессией с его стороны. Также агрессию проявила его супруга.