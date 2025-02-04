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Повторные выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что новые выбросы на пляжах убирают в первую очередь

Повторные выбросы мазута разной интенсивности зафиксировали на пляжах Анапы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края во вторник, 4 февраля, в соцсетях.

Как указано в публикации, на закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара.

Уточняется, что новые выбросы на каждом из участков убирают в первую очередь.

Напомним, в очищенном от мазута песке в Анапе нашли опасный канцероген. По словам руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, концентрация бензапирена на пляжах превышает норму в 21,5 раза. Вещество может попасть в кровь человека через дыхание.

Видео и фото: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края