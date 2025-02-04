Пользователей iPhone и Android предупредили об опасном вирусе

«Лаборатория Касперского» обнаружила в App Store и Google Play неизвестный троянский вирус, который крадет данные с фото.

«Лаборатория Касперского» обнаружила в App Store и Google Play неизвестный троянский вирус, который крадет данные с фото. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили «Ведомости».

Вирус обнаружили в 20 поддельных приложениях, которые были замаскированы под мессенджеры, ИИ-ассистенты, сервисы доставки еды и доступа к криптобиржам. Программы с вредоносным ПО скачали из Google Play более 242 тысяч раз.

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали троянец SparkCat (от англ. «мерцающий кот»).

Отмечается, что после установки и запуска фейкового приложения вирус запрашивает доступ к просмотру фотографий. Затем троян анализирует текст на изображениях в галерее и при обнаружении ключевых слов отправляет фото злоумышленникам, говорится в сообщении.