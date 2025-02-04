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Песков заявил, что Россия продолжит добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду
По его словам, Россия будет поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом, чтобы добиться допуска россиян к соревнованиям. Однако он уточнил, что для этого потребуются дополнительные усилия и время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду. Об этом сообщил «Коммерсантъ» во вторник, 4 февраля.

Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают шансы на допуск российской сборной до участия в Олимпийских играх в Италии. Он счел хорошими новостями решение некоторых федераций предоставить возможность «отдельно взятым спортсменам» из РФ принимать участие в соревнованиях.

По словам Пескова, Россия будет поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом, чтобы добиться допуска граждан. Однако он уточнил, что для этого потребуются дополнительные усилия и время.