Песков заявил, что Россия продолжит добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду
По его словам, Россия будет поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом, чтобы добиться допуска россиян к соревнованиям. Однако он уточнил, что для этого потребуются дополнительные усилия и время.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду. Об этом
Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают шансы на допуск российской сборной до участия в Олимпийских играх в Италии. Он счел хорошими новостями решение некоторых федераций предоставить возможность «отдельно взятым спортсменам» из РФ принимать участие в соревнованиях.
По словам Пескова, Россия будет поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом, чтобы добиться допуска граждан. Однако он уточнил, что для этого потребуются дополнительные усилия и время.