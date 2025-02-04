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Названы самые экономичные китайские автомобили в России в 2024 году
Самыми экономичными по расходу топлива стали автомобили марок Geely и Belgee.

Названы самые экономичные по расходу топлива китайские автомобили в России в 2024 году. Такие данные во вторник, 4 февраля, привело ТАСС.

По данным агентства, на первом месте в рейтинге наиболее экономичных автомобилей по расходу топлива находится кроссовер Geely Coolray, потребляющий 7,2 литра на 100 км. Отмечается, что за год его владелец потратит не больше 66 тыс. рублей.

На второй строчке расположился внедорожник Belgee X50, который расходует в тех же условиях 7,8 литра. Траты на бензин за год возрастают до 71,4 тыс. рублей.

На третьем месте — седан Geely Emgrand. В городском цикле автомобилю достаточно 8,3 литра на 100 км. Владелец седана потратит на бензин за год 75,9 тыс. рублей.

В категории двухлитровых внедорожников самым экономичным стал Geely Monjaro. Траты на бензин за год составят около 103 тыс. рублей. На заправку кроссоверов Changan Uni-K и GAC GS8 за год владельцы потратят 105 тыс. рублей. Рейтинг замыкает рамный Tank 300. Траты на бензин за год составят около 120 тыс. рублей.

Отмечается, что доля автомобилей с бензиновым двигателем на рынке второй год остается на уровне 94%.