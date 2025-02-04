На реконструкцию стадиона ЦСК в Рязани выделят ежегодное финансирование

«На первый этап реконструкции разрабатываем проектную документацию, также подали заявку на выделение финансирования из областного бюджета», — заявили в минспорте.

В Рязани на реконструкцию стадиона ЦСК будут выделять финансирование ежегодно. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

«На первый этап реконструкции разрабатываем проектную документацию, также подали заявку на выделение финансирования из областного бюджета», — заявили в минспорте.

Также рязанцам сообщили о работе спортивной школы олимпийского резерва на стадионе ЦСК.