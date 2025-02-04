Мошенники начали массовую рассылку поддельных квитанций за услуги ЖКХ
При сканировании QR-кода из фальшивого документа деньги идут не на погашение задолженности, а поступают аферистам.
Мошенники начали массовую рассылку поддельных квитанций за услуги ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.
«Мошенники создают документы, внешне неотличимые от оригиналов, и добавляют в них QR-коды, переводящие деньги на подставные счета. Основная проблема в том, что люди, доверяя таким „квитанциям“, не перепроверяют информацию и совершают оплату, не подозревая о подделке», — сказал Немкин.
Он посоветовал во избежание подобных ситуаций всегда внимательно сверять реквизиты в квитанциях с официальными данными, указанными на сайтах поставщиков услуг ЖКХ или в личном кабинете.