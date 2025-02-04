ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Во вторник, 4 февраля, будет облачно. Местами ожидается снег, гололедица.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующую информацию разместили в соцсетях ведомства.

Во вторник, 4 февраля, будет облачно. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток».