ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода либо штраф 5 тысяч рублей.