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ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода либо штраф 5 тысяч рублей.