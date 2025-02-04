ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.
ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник, 4 февраля, проверки полицейских будут направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.
За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода либо штраф 5 тысяч рублей.