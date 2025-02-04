Депутат предложил отменить пенсионную реформу в России

По его словам, пенсионную реформу стоит отменить или подвергнуть кардинальным изменениям, чтобы дать дополнительный импульс для социального развития в стране

Депутат предложил отменить пенсионную реформу в России. Предложение сделал депутат Госдумы Николай Новичков, его цитирует издание « Абзац ».

По его словам, пенсионную реформу стоит отменить или подвергнуть кардинальным изменениям, чтобы дать дополнительный импульс для социального развития в стране

«Нужно вернуться к нормальному возрасту выхода на пенсию для мужчин и женщин. Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», -предложил Новичков.

Он отметил, что сейчас российская экономика находится в стадии стремительного развития, а значит есть возможность скорректировать пенсионную реформу в сторону ее смягчения.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России пока невозможно снизить возраст выхода на пенсию. Она подчеркнула, что сейчас на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится почти 43 млн пенсионеров.