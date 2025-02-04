Более половины рязанских выпускников заявили, что испытывают трудности с поиском работы

Опрошенные назвали отсутствие опыта основной помехой при поиске работы (56%).

Более половины рязанских выпускников заявили, что испытывают трудности с поиском работы. Об этом сообщает исследование SuperJob.

В опросе сервиса приняли участие молодые специалисты 2022—2024 гг. выпуска из Рязани. Средний балл по трудности поиска работы выпускниками составил 6,8. Отмечается, что чем моложе выпускник, тем выше его оценки трудностей поиска работы.

Выпускники 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,5 балла, а выпускники 2024 года — уже в 6,8 балла.

Опрошенные назвали отсутствие опыта основной помехой при поиске работы (56%).