Жителя Рязанской области осудили за кражу четырех тонн чечевицы
Инцидент произошел в Александро-Невском районе.
Жителя Рязанской области осудили за кражу четырех тонн чечевицы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В августе 2024 года местный житель вывез на грузовика с открытой местности 4 тонны чечевицы.
Владельцу зерновой культуры был причинен ущерб на сумму более 280 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей.