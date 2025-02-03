Жителя Рязанской области осудили за кражу четырех тонн чечевицы

Инцидент произошел в Александро-Невском районе.

Жителя Рязанской области осудили за кражу четырех тонн чечевицы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В августе 2024 года местный житель вывез на грузовика с открытой местности 4 тонны чечевицы.

Владельцу зерновой культуры был причинен ущерб на сумму более 280 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей.