За выходные в Рязанской области поймали 11 пьяных водителей

Шесть водителей от прохождения медосвидетельствования отказались. Кроме того, шесть человек сели пьяными за руль повторно.

За выходные в Рязанской области поймали 11 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что всего инспекторы выявили 869 нарушений ПДД, в том числе 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Шесть водителей от прохождения медосвидетельствования отказались. Кроме того, шесть человек сели пьяными за руль повторно.

Также поймали 12 водителей без прав.