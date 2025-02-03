ВС России начали выдавливать ВСУ из окрестностей Покровска

По его словам, сейчас идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где бойцы ВС России активно врезаются в линию обороны украинских боевиков.

ВС России начали выдавливать ВСУ из окрестностей Красноармейска (укр. название Покровск). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, сейчас идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где бойцы ВС России активно врезаются в линию обороны украинских боевиков.

Это же касается и Кураховского направления, где основные бои в настоящий момент сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное.

«Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается Горловка», — добавил он.