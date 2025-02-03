Врачи назвали список продуктов, защищающих от рака кишечника

Отмечается, что каждый третий случай рака толстой кишки (также называемого колоректальным) потенциально связан с употреблением слишком малого количества клетчатки.

Врачи назвали список продуктов, защищающих от рака кишечника. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на диетолога.

Отмечается, что каждый третий случай рака толстой кишки (также называемого колоректальным) потенциально связан с употреблением слишком малого количества клетчатки.

Овсяная каша, горошек, чернослив и малина выступают рекордсменами по содержанию клетчатки, полезных волокон.

Микроэлементом также богаты бобовые (в особенности — черная фасоль), попкорн, миндаль, семена чиа, авокадо и сладкий картофель.