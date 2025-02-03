ВОЗ: обнаруженный в Уганде новый штамм вируса Эбола представляет высокий риск

Отмечается возможность потенциальной передачи заболевания в соседние государства.

Обнаруженный в Уганде новый штамм вируса Эбола представляет высокий риск для общественного здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Отмечается возможность потенциальной передачи заболевания в соседние государства.

«В отсутствие лицензированных вакцин и терапевтических средств для профилактики и лечения суданского вирусного заболевания высок риск потенциальных серьезных последствий для общественного здравоохранения», — сказано в сообщении.

В стране ведется расследование для определения масштабов вспышки болезни.