ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 БПЛА самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.