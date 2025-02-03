ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 БПЛА самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило Минобороны в соцсетях.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 БПЛА самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции.