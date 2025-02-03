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Вильфанд: 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете
На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.

2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты», — сказал он.

Ранее синоптик сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.