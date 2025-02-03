В Шилове мужчина украл обручальное кольцо у рязанки

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Шилове мужчина украл обручальное кольцо у рязанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя местная жительница и сообщила, что у нее пропало золотое кольцо. По словам заявительницы, у нее началась аллергия на украшение, она сняла его и хранила в кармане.

Оперативники опросили жителей и узнали, что на окраине поселка рязанец предлагал купить у него обручальное кольцо, похожее на пропавшее. Полицейские нашли «продавца», выяснилось, что 22-летний мужчина причастен к краже. Его задержали и изъяли похищенное.

По предварительной информации, заявительница случайно выронила кольцо на улице. Злоумышленник нашел украшение, но не вернул его владельцу, а решил сбыть.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.