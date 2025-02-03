В Рязанской области женщину осудят за убийство
Следствием установлено, что 29 октября 2024 года во время конфликта пьяная 37-летняя женщина нанесла 42-летнему мужчине удар ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
Жительница Александро-Невского района, обвиняемая в убийстве знакомого, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник, 3 февраля.
Следствием установлено, что 29 октября 2024 года во время конфликта пьяная 37-летняя женщина нанесла 42-летнему мужчине удар ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.