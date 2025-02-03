В Рязанской области осудили женщину за угрозу убийством знакомому

Ей назначили 220 часов обязательных работ

В Рязанской области осудили женщину, которая хотела убить знакомого. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как уточнили в публикации, в октябре 2024 года 40-летняя жительница села Муравлянка Сараевского района вместе с молодыми людьми распивала спиртные напитки. В какой-то момент ей не понравилось замечание 29-летнего сараевца, который упрекнул ее сына. Женщина схватила со стола нож и стала угрожать парню убийством.

Отмечается, что мировой судья признал ее виновной в угрозе убийством (статья 119 часть 1 УК РФ) и назначил ей 220 часов обязательных работ.