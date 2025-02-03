В Рязанской области осудили мужчину за кражу

Мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В Рязанской области осудили мужчину за кражу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

Отмечается, что в апреле 2023 года 36-летний подсудимый, находясь в торговом зале супермаркетов, расположенных в Спас-Клепиках и рабочем поселке Тума, похитил товары на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Прокуратура Клепиковского района поддержала гособвинение.