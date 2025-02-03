В России увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Проект об увеличении штрафа поддержало правительство.

В России увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект об увеличении штрафа поддержало правительство.

Сейчас россияне обязаны сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде. За несообщение таких данных грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Насколько увеличатся штрафы после принятия поправок, пока неизвестно.