В России создали анализ для диагностирования деменции по крови

На данный момент аналогов метода в РФ и зарубежных странах нет.

В России создали анализ для диагностирования деменции по крови. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Минобрнауки.

Метод заключается в определении в крови пациентов соединений, которые повышаются в результате нарушения функции почек и вызывают эндотелиальную дисфункцию, что в конечном итоге приводит к развитию деменции.

Главная причина развития когнитивных нарушений при хронической болезни почек — накопление азотсодержащих веществ, которые перестают выводиться почками и оказывают токсическое действие на мозг и другие органы.

Выраженность этих патологических процессов влияет на вероятность развития деменции у пациентов.

На данный момент аналогов метода в России и зарубежных странах нет.