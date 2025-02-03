В России до двух миллионов увеличили штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В России до двух миллионов увеличили штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило РИА Новости.

Штраф за продажу детям табачной продукции установили в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц, от 1,5 до 2 млн рублей для юрлиц.

Также подписан закон о запрете продавать детям опасные газосодержащие товары — баллончики для заправки зажигалок.