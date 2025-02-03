В Нижегородской области мужчина зарезал жителя на остановке

В Дзержинске Нижегородской области мужчина зарезал жителя на остановке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости» 2 февраля.

По данным канала, мужчина сидел на остановке «Площадь Ленина» на улице Маяковского. Отмечается, что к нему подошел неизвестный и без причины нанес ножом два удара в грудь.

«Пострадавший встал, сделал несколько шагов и упал на живот. Мужчина с ножом подошел уже к лежащему, и нанес около пяти ударов в шею», — говорится в сообщении.

С места происшествия его увезла полиция.

По данным канала, мужчина, который нанес жителю ножевые ранения, участник СВО. Однако эта информация не подтверждена.