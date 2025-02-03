В Кремле высказались об ударе ВСУ по интернату в Судже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар ВСУ по интернату в Судже — «чудовищная провокация киевского режима».

В Кремле высказались об ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар ВСУ по интернату в Судже — «чудовищная провокация киевского режима».

Напомним, Минобороны сообщало, что в субботу, 1 февраля, ВСУ нанесли «целенаправленный ракетный удар» по интернату в Курской области. Сообщалось, что пуск ракет из Сумской области зафиксировали российские средства противовоздушной обороны.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в соцсетях заявил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

Позже появились кадры последствий удара.