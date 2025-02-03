В Красноярском крае умер пятый ребенок в семье, где дети отравились дихлофосом

В Красноярском крае умер пятый ребенок в семье, где дети насмерть отравились дихлофосом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Отмечается, что младенец был здоров, но захлебнулся рвотными массами. Тело без следов насильственной смерти обнаружила мать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Ранее отцу погибших детей уже предъявили аналогичное обвинение: он признался, что после травли насекомых дихлофосом не проветрил помещение должным образом — малыши надышались ядом.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2024 года.