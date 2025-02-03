В Госдуму внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов

Законопроектом предлагается обязать маркетплейсы показывать товары российских производителей на первых 15 позициях каталогов или при показе предложений по результатам поискового запроса.

В Госдуму внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 3 февраля.

Законопроектом предлагается обязать маркетплейсы показывать товары российских производителей на первых 15 позициях каталогов или при показе предложений по результатам поискового запроса.

«Цель инициативы — дать преимущество российским производителям, стимулировать рост и улучшить реализацию продукции», — говорится в сообщении.