В Госдуму внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов
Законопроектом предлагается обязать маркетплейсы показывать товары российских производителей на первых 15 позициях каталогов или при показе предложений по результатам поискового запроса.
В Госдуму внесли проект о приоритете товаров из России в каталогах маркетплейсов. Об этом
Законопроектом предлагается обязать маркетплейсы показывать товары российских производителей на первых 15 позициях каталогов или при показе предложений по результатам поискового запроса.
«Цель инициативы — дать преимущество российским производителям, стимулировать рост и улучшить реализацию продукции», — говорится в сообщении.