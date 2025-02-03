В Госдуме рассказали о факторах, которые могут снизить размер пенсии
Речь идет, в частности, о периодах отсутствия официального трудоустройства, заниженной серой зарплате, перерывах в трудовом стаже.
В Госдуме рассказали о факторах, которые могут снизить размер пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Гаврилова.
Речь идет, в частности, о периодах отсутствия официального трудоустройства, заниженной серой зарплате, перерывах в трудовом стаже.
Все эти факторы могут снизить размер выплачиваемой пенсии.