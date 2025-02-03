В Госдуме предложили ввести полный запрет на рекламу пива на ТВ

Законопроект о полном запрете рекламы пива на телевидении уже начали готовить.

В Госдуме предложили ввести полный запрет на рекламу пива на ТВ. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов в соцсетях в понедельник, 3 февраля.

По его словам, законопроект о полном запрете рекламы пива на телевидении уже начали готовить.

Депутат считает, что, рекламируя безалкогольное пиво, рекламодатели борются за узнаваемость марки. Кроме того, такая реклама нацелена на молодежь, чтобы связать «позитивными эмоциями потребление пивной продукции», сказал он.