В фотоловушку Окского заповедника попали рысь и волк

Ранее Окский заповедник поделился фотографиями лосей.

В фотоловушку Окского заповедника попали рысь и волк. Фото опубликовали в паблике заповедника «ВКонтакте».

«Вчерашний день в Окском заповеднике был очень похож на апрельский, не хватало только перелетных стай. Вечером в соснах кричала сова — серая неясыть. А фотоловушка сделала цветной и достаточно четкий снимок рыси. На следующий день температура немного упала, и волк пробежался по настоящему зимнему, хоть пока и совсем неглубокому, снегу», — отметили в посте.

Ранее Окский заповедник поделился фотографиями лосей.