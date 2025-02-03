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СВР: НАТО планирует обвинить Зеленского в краже более 1,5 млрд долларов
Кроме того, альянс может обнародовать информацию о причастности украинского руководства к продаже вооружений различным группировкам в Африке.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что НАТО в скором времени обнародует данные о присвоении Зеленским более 1,5 млрд долларов. Об этом пишет URA.RU.

«В штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется обнародовать сведения о присвоении лично „президентом“ и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов», — рассказали в разведке.

Кроме того, альянс может обнародовать информацию о причастности украинского руководства к продаже вооружений различным группировкам в Африке.