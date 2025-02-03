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Стала известна средняя зарплата российских ученых
Она составляет 171 тысячу рублей.

Стала известна средняя зарплата российских ученых. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные РАНХиГС.

Отмечается, что в 2022 году оплата труда руководящего состава вузов составляла в среднем 134,1 тыс. рублей, профессорско-преподавательского состава — 111,4 тысячи и научных работников вузов — 156,5 тыс. рублей. В 2023 году зарплаты выросли: у руководства — до 151,9 тыс. рублей, преподавателей — до 125,0 тысяч и научных работников — до 171,0 тысяч.

В большей степени это объясняется ростом средств, направленных на выполнение грантов и НИОКР.