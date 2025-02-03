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Скончалась старший научный сотрудник Окского заповедника Ольга Горянцева
Женщины не стало 2 февраля. Она скончалась после тяжелой болезни.

Скончалась старший научный сотрудник Окского заповедника Ольга Горянцева. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Вконтакте».

Женщины не стало 2 февраля. Она скончалась после тяжелой болезни. Погибшей было 75 лет.

Ольга Горянцева родилась в Оренбурге, закончила биологический факультет Донецкого государственного университета по специальности биолог-ботаник. С августа 1974 года работала в Окском заповеднике.

Многие годы она выполняла работу по сбору данных по фазам развития 37 видов деревьев, кустарников и кустарничков и по срокам и продолжительности цветения 139 видов травянистых растений флоры заповедника.

Она опубликовала 25 научных работ в Красной книге Рязанской области.