РЖД предупредили о мошеннических действиях от их лица

Мошенники рассылают пользователям сообщения от лица холдинга во «ВКонтакте». В РЖД призвали пользователей не отвечать, не переходить по ссылкам и не передавать никакие данные

РЖД предупредили россиян о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в соцсети «ВКонтакте». Пост об этом в понедельник, 3 февраля, появился в соцсетях холдинга.

«В данный момент получаем сообщения от пользователей о мошеннических действиях от лица РЖД в соцсети VK» — написали в посте.

В компании призвали пользователей не отвечать на сообщения от лица РЖД, не переходить по ссылкам и не передавать никакие данные.