Рязанские полицейские за выходные доставили в отделы более 100 человек

Полицейские в выходные, 1 и 2 февраля, провели рейды в Рязани и области.

Полицейские в выходные, 1 и 2 февраля, провели рейды в регионе. В территориальные органы внутренних дел Рязани доставили более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудниками полиции привлечено к административной ответственности 23 родителя и 7 подростков.

Кроме того, в Рязани пресекли 12 нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском, Сасовском, Шиловском и Ряжском районах области выявили 19 правонарушений, совершенных иностранцами. Привлекли к ответственности трех работодателей.

Помимо этого, нашли нарушения в магазине на улице Разина и в кафе на улице Гоголя. Из заведений изъяли 32 литра алкогольной продукции.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.