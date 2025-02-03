Рязанская прокуратура помогла обеспечить осужденного инвалида протезами

Осужденный инвалид, отбывающий наказание в исправительном учреждении, не был обеспечен протезами и сопутствующими средствами.

Рязанская прокуратура помогла обеспечить осужденного инвалида протезами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, осужденный инвалид, отбывающий наказание в исправительном учреждении, не был обеспечен протезами и сопутствующими средствами.

Рязанский прокурор обратился в суд с иском с требованием обязать администрацию ИУ обеспечить его средствами реабилитации.

Суд удовлетворил заявленные требования.