Рязанская прокуратура помогла обеспечить осужденного инвалида протезами
Осужденный инвалид, отбывающий наказание в исправительном учреждении, не был обеспечен протезами и сопутствующими средствами.
Рязанская прокуратура помогла обеспечить осужденного инвалида протезами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры, осужденный инвалид, отбывающий наказание в исправительном учреждении, не был обеспечен протезами и сопутствующими средствами.
Рязанский прокурор обратился в суд с иском с требованием обязать администрацию ИУ обеспечить его средствами реабилитации.
Суд удовлетворил заявленные требования.