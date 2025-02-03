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Рязанцы вновь пожаловались на затапливающий дом колодец на улице Дзержинского
По словам местных жителей, проблема существует уже четыре месяца.

Рязанцы вновь пожаловались на затапливающий дом колодец на улице Дзержинского, 62 корпус 1. Информацию прислал читатель в редакцию РЗН.Инфо.

По словам местных жителей, проблема существует уже четыре месяца. Из подвала постоянно идет пар, от воды разрушаются несущие конструкции здания, испарения доходят до окон третьего этажа. Дверь подъезда приходится держать постоянно открытой из-за возникающего конденсата на стенах и возможного замыкания электрощита.

«В наступившем году уже, если не ошибаюсь, дважды к нашему дому приезжали важные комиссии с неравнодушными чиновниками, которые заинтересованы в благополучии жителей нашего дома (хотя с жильцами он не встречались). Неоднократно приезжали работники РМПТС и Водоканала, которые откачивали воду из колодцев, но в течение суток все снова возвращается: и пар, и вода», — написал рязанец.

Напомним, ранее жильцы уже сообщали о разрушающемся доме.