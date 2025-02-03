Рязанцы сообщили об отваливающейся штукатурке с Борисоглебского собора

«На головы людям падает штукатурка и куски кирпичей. Звонили в собор, разводят руками, нет у них ни денег, ни сил, ни рабочих. Куда обращаться?» — написал автор.

Рязанцы сообщили об отваливающейся штукатурке с Борисоглебского собора. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Ежедневно люди идут домой через туннель под Борисоглебским собором. В прошлом году собор отремонтировали, сейчас идут работы в еще одной постройке на территории. А вот у туннеля, как оказалось, хозяина нет и никому он не принадлежит. Его состояние никого не беспокоит, кроме людей, на головы которым падает штукатурка и куски кирпичей. Звонили в собор, разводят руками, нет у них ни денег, ни сил, ни рабочих. Куда обращаться?» — написал автор.