Рязанцы рассказали, будут ли переносить отпуск из-за катастрофы на Черном море

Большинство респондентов сомневаются, что поездка состоится.

Рязанцы рассказали, будут ли переносить отпуск из-за катастрофы на Черном море. Об этом сообщает SuperJob.

Большинство респондентов, запланировавших отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится.

Судя по ответам, 21% работающих жителей в этом году намеревались посетить Черноморское побережье России. 14% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что отпуск состоится, и лишь 4% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае.