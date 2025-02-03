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Рязанцы рассказали, будут ли переносить отпуск из-за катастрофы на Черном море
Большинство респондентов сомневаются, что поездка состоится.

Рязанцы рассказали, будут ли переносить отпуск из-за катастрофы на Черном море. Об этом сообщает SuperJob.

Большинство респондентов, запланировавших отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится.

Судя по ответам, 21% работающих жителей в этом году намеревались посетить Черноморское побережье России. 14% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что отпуск состоится, и лишь 4% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае.