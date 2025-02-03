Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 4 февраля
Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00 по адресам:
- улица Великанова, дома №№ 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;
- улица Народный бульвар, дома №№ 4, 8 (административное здание).
С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:
- улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1, 64, 68-70;
- улица Пушкина, дом № 38;
- улица Стройкова, дома №№ 1/64, 4/62, 11;
- ЦТП Дзержинского, дом № 62а.