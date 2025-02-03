Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 4 февраля

Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:00 до 17:00 по адресам:

улица Великанова, дома №№ 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;

улица Народный бульвар, дома №№ 4, 8 (административное здание).

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: