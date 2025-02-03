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Рязанцев предупредили об опасной молочной продукции
Товары выпускает «предприятие-призрак» ООО «Молочный берег»

Рязанцев предупредили о фальсифицированной молочной продукции. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Товары выпускает «предприятие-призрак» ООО «Молочный берег».

По данным Роспотребнадзора, производитель, указанный на этикетках, не существует по указанному юридическому адресу в Твери (улица Софьи Перовской, дом 30, подв. 1). Кроме того, проверка показала отсутствие производственной деятельности на арендованных площадях в Старицком районе Тверской области (Старица, улица Пионерская, дом 10).

Рязанцев попросили сообщать ведомству при обнаружении фальсифицированной молочки в обороте.