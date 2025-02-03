Россиян предупредили о рекордном атмосферном давлении в ЦФО

Аномалия ожидается 7 февраля.

Россиян предупредили о рекордном атмосферном давлении в ЦФО. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, 7 февраля показатель может достичь рекордных значений в 775 мм рт. ст. До этого самое высокое давление в Центральной России 7 февраля фиксировали в 2012 году, когда показатели барометров достигли отметки 773,7 мм рт. ст.

Позднякова отметила, что рост атмосферного давления будет связан с действием антициклонов, которые придут из Западной Сибири и с Северного моря.