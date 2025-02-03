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Россия заявила о готовности к диалогу с США по использованию химоружия
Уточняется, что с февраля 2022 года США и их сателлиты в одностороннем порядке прекратили всякое взаимодействие на двустороннем уровне с постпредством РФ при ОЗХО.

Россия заявила о готовности к диалогу с новой администрацией США по использованию химоружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Организацию по запрещению химического оружия.

Отмечается, что Москва передала все сведения о применении химоружия на Украине, поставленного Киеву Вашингтоном при Джо Байдене.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Российская Федерация всегда открыта для профессионального диалога по всем вопросам повестки дня организации. Однако представители США в Гааге, также, впрочем, как и на других международных площадках, пока не настроены на конкретное сотрудничество с Россией. Как только американские коллеги будут готовы, мы сможем возобновить наше взаимодействие на равноправной профессиональной и деполитизированной основе», — заявили дипломаты.

В то же время представители ведомства надеются на возобновление диалога по прошлому опыту первого президентства Дональда Трампа.

Уточняется, что с февраля 2022 года США и их сателлиты в одностороннем порядке прекратили всякое взаимодействие на двустороннем уровне с постпредством РФ при ОЗХО.