Российский сурок Сергей предсказал раннюю весну

Зверек активно подошел к своей кормушке с едой, что означает скорое наступление теплой погоды.

Российский сурок Сергей предсказал раннюю весну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Тульский областной экзотариум.

Зверек активно подошел к своей кормушке с едой, что означает скорое наступление теплой погоды. Традицию празднования Дня сурка переняли у США и Канады. По легенде, если 2 февраля сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. При ее отсутствии весна наступит рано.

В России несколько изменили порядок и определяют погоду по активности животного. Если он бодро выходит к кормушке, то стоит ждать быстрого потепления. Сонное и ленивое поведение Сергея предвещает сохранение зимней погоды.

До этого американский сурок Фил также предсказал раннюю весну.

Фото: скриншот видео группы «Тульский экзотариум» ВКонтакте.