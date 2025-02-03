Российские пивовары стали чаще маскировать продукцию под зарубежную

Эксперты предполагают, что после десятикратного повышения пошлины на импорт пива из недружественных стран с 2025 года потребление этого напитка может сократиться из-за его подорожания, которое станет критичным для многих потребителей.

Российские пивовары стали чаще маскировать продукцию под зарубежную. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что компания «Объединенные пивоварни» (ОПХ, бывшая Heineken) подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Gold Bier Pilsner, который ассоциируется у потребителей с чешской продукцией. Такому же пути последовали «Балтика» и AB InBev Efes.

Эксперты предполагают, что после десятикратного повышения пошлины на импорт пива из недружественных стран с 2025 года потребление этого напитка может сократиться из-за его подорожания, которое станет критичным для многих потребителей.

Уточняется, что рост цен ожидается в пределах 40-50% после израсходования имеющихся запасов.