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Предприниматели на 20% увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

По итогам 2024 года клиенты среднего и малого бизнеса открыли в ВТБ на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее. Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках.

Больше всего специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году, по данным ВТБ, открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.

«Активность среднего и малого бизнеса в госзакупках сохраняется. Для предпринимателей это стабильный рынок сбыта товаров и услуг, поэтому мы упрощаем и ускоряем их работу с госзаказами. С помощью онлайн-сервисов даже небольшие и начинающие компании могут без дополнительных издержек и найма профильных специалистов принимать участие в электронных торгах», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Новый функционал по работе со специальными счетами в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ доступен на Бизнес Платформе ВТБ. С его помощью клиенты могут получать полную аналитику по блокировкам торговых площадок и рассчитать сроки различных этапов проведения торгов. Информация предоставляется бесплатно и не требует установки дополнительных программ или сервисов.

Новый аналитический сервис на Бизнес Платформе ВТБ содержит данные о результатах участия клиента в торгах в разрезе торговых площадок и сроков блокирования средств. Второй инструмент — калькулятор расчета сроков торгов по процедурам 44-ФЗ. Он позволяет учитывать нормативные сроки блокирования и разблокирования средств в зависимости от способа закупки.

Как отметила Юлия Копытова, новыми возможностями уже пользуются более 50 тысяч клиентов ВТБ. Сервисы позволяют предпринимателю в режиме онлайн в любое удобное время на одном экране видеть всю необходимую для принятия решения информацию.

Специальный счет участника закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно открыть онлайн в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ или в одном из офисов, обслуживающих юридических лиц.