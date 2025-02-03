Правительство внесло сливочное масло и яйца в список социально значимых товаров

За их приобретение производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Мера призвана снизить оптово-отпускные цены для потребителей.

Правительство России внесло сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продовольственных товаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующий документ подписали 1 февраля. Согласно закону о торговле, производители платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество продукции. В отношении социально значимых товаров выплата вознаграждения не допускается.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции», — говорится в сообщении.