Появились кадры ремонта дома, пострадавшего при атаке БПЛА в Рязани
Напомним, ночью 24 января над территорией Рязанской области сбили 20 украинских беспилотников.
Появились кадры ремонта дома, пострадавшего при атаке БПЛА в Рязани. Видео опубликовал Telegram-канал «RZNLife».
Напомним, ночью 24 января над территорией Рязанской области сбили 20 украинских дронов. После атаки загорелся дом. Очевидцы и пострадавшие рассказали, что в сгоревший дом врезался сбитый беспилотник.
Позже дом начали ремонтировать.